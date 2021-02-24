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HaberlerGündemİSKİ DUYURDU: 24 Şubat İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul son dakika su kesintisi duyurular
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İSKİ DUYURDU: 24 Şubat İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı İSKİ, 24 Şubat İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İstanbulluların gündeminde İstanbul barajlarının doluluk oranı ve bu bağlamda yaşanan su kesintileri var. İşte arıza ve bakım çalışmalarıyla yapılacak İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler? (24 Şubat)

İSKİ DUYURDU: 24 Şubat İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul son dakika su kesintisi duyurular

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Bir hafta boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çekmeköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 24 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

24 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.02.2021 08:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.02.2021 08:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Sırapınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.02.2021 08:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Çatalmeşe Mah,Alemdağ Mah,Nişantepe Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:1400 Lük Yağmur Suyu Kanal Kazısı Nedenı Ile 500 Df Hat Vanası Kapatıldı.
Başlama Tarihi:24.02.2021 09:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

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