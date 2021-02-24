Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Bir hafta boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çekmeköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 24 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

24 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.02.2021 08:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.02.2021 08:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Sırapınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.02.2021 08:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah,Alemdağ Mah,Nişantepe Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 1400 Lük Yağmur Suyu Kanal Kazısı Nedenı Ile 500 Df Hat Vanası Kapatıldı. Başlama Tarihi : 24.02.2021 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?