İstanbul'da su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İstanbul'un her iki yakasında da meydana gelecek su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruluyor. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 24 Eylül Cumartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Darüşşafaka Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.