Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 29 Ocak Çarşamba: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak duyurulan su kesintisi açıklamaları ile planlı kesinti sorgulama sayfası gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 29 Ocak Çarşamba 2025 İSKİ ile planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 00:33 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin duyurularda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ocak Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama sayfası sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...

        2

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        3

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Ali Palabıyık tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Ali Palabıyık tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
        İtalya başbakanına soruşturma
        İtalya başbakanına soruşturma
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar