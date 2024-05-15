İskoçya'da şampiyon Celtic!

İskoçya Premiership'te Celtic deplasmanda Kilmarnock'u 5-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kalan 54. şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic'in gollerini 5. dakikada Adam Idah, 12. dakikada Daizen Maeda, 35. dakikada James Forrest, 51 ve 71. dakikalarda ise Matt O'Riley kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Premiership Şampiyona Grubu'nun bitimine 1 hafta kala en yakın takipçisi Rangers'ın 6 puan önünde 90 puana ulaşan Celtic, üst üste 3. kez, toplamda ise 54. kez şampiyonluğunu ilan etti.