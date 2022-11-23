Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

İskoçya'nın bağımsızlık referandumu başvurusu İ﻿ngiltere Yüksek Mahkemesi'nde reddedildi

İskoçya yönetiminin AB'den ayrılış sonrasında gündeme getirdiği ikinci kez bağımsızlık referandumu talebini değerlendiren İngiltere Yüksek Mahkemesi, bu kararın Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosu'nun yetkisine girdiğine hükmetti.

İskoçya'nın bağımsızlık referandumu başvurusu İ﻿ngiltere Yüksek Mahkemesi'nde reddedildi
BBC TÜRKÇE
Bağımsızlık isteyenler bu hafta gösteriler yapıyor Getty Images
Bağımsızlık yanlıları Çarşamba günü İskoçya'nın bir çok kent ve kasabasında yürüyüş ve gösteriler düzenledi

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, İskoçya yönetiminin, İngiltere parlamentosunun onayı olmadan ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitme talebini oy birliğiyle reddetti.

Mahkemenin kararını okuyan Yargıç Lord Reed, İskoçya'ya öz yönetim hakkı veren Anayasal düzenlemeye göre İskoçya Parlamentosu'nun yetkilerinin sınırları olduğunu ve iki ülke arasındaki birliğin kaderine ilişkin konularda Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosu'na verilmiş olan yetkileri kullanamayacağına hükmetti

İskoçya'da aslında 2014 yılında bağımsızlık konusunda bir referandum yapılmış, seçmenlerin yüzde 55'i Birleşik Krallık içinde kalma yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere hükümeti ikinci bir referanduma gidilmesine karşı çıkıyor. Ancak bölge yönetimindeki İskoç Ulusal Partisi, İskoç seçmenin 2016'da yapılan Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nden çıkışa karşı oy kullandığına dikkat çekerek, koşulların temelden değiştiğini ve yeniden referandum hakkı doğduğunu savunuyor.

Bölge yönetiminin başbakanı Nicola Sturgeon referandumun gelecek yıl 19 Ekim tarihinde yapılmasını teklif etmiş ancak İngiltere hükümeti buna onay vermeyi reddetmişti.

Muhafazakar hükümetin son başbakanı Rishi Sunak da dahil birbirini izleyen liderleri, içeride yüksek enflasyon krizi, dışarıda da Ukrayna savaşıyla uğraşırken ülkenin bir bağımsızlık referandumunu kaldıramayacağını, 2014 referandumu sonucuna saygı gösterilmesi gerektiğini savundular.

Bugün mahkemenin kararı ve İskoçya yönetimi başbakanı Nicola Sturgeon'un kararla ilgili yorumu sonrasında İskoçya'nın bir çok kent ve kasabasında gösteriler yapılması planlanıyor.

Hukuk süreci nasıl işledi?

Yüksek Mahkeme Getty Images
Yüksek Mahkeme geçen ay iki gün boyunca tarafların tezlerini dinledi

Referandum konusu Yüksek Mahkemeye İskoçya yönetiminin en üst düzeydeki hukuk yetkilisi Dorothy Bain tarafından götürüldü.

Bain, Birleşik Krallık hükümetinin onayı olmadan, İskoçya yönetiminin bir referandum kararı alıp alamayacağından tam olarak emin olmadığını söyleyerek Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Bain, konunun "kamu açısından müstesna bir önem taşıdığını" söyleyerek Birleşik Krallık'ın en yüksek mahkemesinin karar vermesini istedi.

Mahkeme geçen ay, iki gün boyunca devam eden oturumlarda hem Birleşik Krallık hem de İskoçya hükümetlerinin tezlerini dinledi ve beklenenden daha kısa bir süre içinde kararını açıklayacağını bildirdi.

1999 yılında İskoçya'ya özerk bir yönetim ve kendi parlamentosu tarafından yönetilme hakkı veren düzenlemeye göre, İskoçya ve İngiltere arasındaki birlik de dahil Anayasal konularda nihai karar Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosu'na ait.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İflas sürecini yöneten avukata göre FTX, 'S﻿am Bankman-Fried kişisel krallığı gibi yönettiği için' battı
BBC İflas sürecini yöneten avukata göre FTX, 'S﻿am ...
V﻿irginia'da süpermarkette silahlı saldırı: Polise göre yaklaşık 10 kişi öldü
BBC V﻿irginia'da süpermarkette silahlı saldırı: Polise ...
ABD'de Yüksek Mahkeme Trump'ın talebini reddetti: Vergi kayıtları Kongre'ye gönderilecek
BBC ABD'de Yüksek Mahkeme Trump'ın talebini reddetti: ...
Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
BBC Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
Katar 300 bin kişilik nüfustan nasıl milli takım kurdu?
BBC Katar 300 bin kişilik nüfustan nasıl milli takım ...
A﻿BD, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz iddialarını incelediğini açıkladı
BBC A﻿BD, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz ...
D﻿ünya Sağlık Örgütü: Ukrayna'da bu kış milyonlarca kişinin hayatı tehdit altında
BBC DSÖ: Ukrayna'da bu kış milyonlarca kişinin hayatı ...
E﻿ndonezya'da deprem: En az 40 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı
BBC E﻿ndonezya'da deprem: En az 40 kişi öldü, yüzlerce ...
İ﻿ran'ın kaptanından protestoculara destek: Halkımızın mutlu olmadığını kabul etmeliyiz
BBC İ﻿ran'ın kaptanından protestoculara destek: ...
İ﻿ran medyası: Ülkenin önde gelen iki aktristi protestoculara destek vermeleri sonrası gözaltına alındı
BBC İ﻿ran medyası: Ülkenin önde gelen iki aktristi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.