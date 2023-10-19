Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş maçı hazırlıkları sürerken teknik direktör Okan Buruk, derbide sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye başladı. İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbiye hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu maçta kullanacağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Galatasaray'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak.
Sarı kırmızılılarda savunma dörtlüsü ise bozulmayacak.
Beklerde Sacha Boey ve Angelino, stoperde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı yer alacak.
Orta sahada Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın yeri garanti görünüyor.
Torreira'nın partnerinin ise Kerem Demirbay veya Kaan Ayhan olması bekleniyor.
Sarı-kırmızlıların kanatlarında Wilfried Zaha ve Tete bir adım öne çıkıyor.
Ancak Barış Alper Yılmaz, büyük maçlardaki başarılı formu nedeniyle 11'de yer alabilir.