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        Haberler Dünya İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Tansiyon yükseliyor: İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

        Tansiyon yükseliyor: İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

        İsrail-Hamas çatışmaları 13. gününde devam ederken İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:51
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        İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafına dün atışlar yapıldığı belirtildi.

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        Bu atışlara karşılık İsrail ordusunun Hizbullah mevzilerini vurduğu, hedefler arasında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasının da bulunduğu kaydedildi.

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        Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah da İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü açıkladı.

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        HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA YAPILMADI

        Hizbullah'tan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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        Açıklamada Hizbullah üyesi Taha Abbas ve Ali Muhammed Mermer'in Lübnan'ın güneyindeki Aytarun bölgesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda öldüğü belirtildi.

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        Hizbullah dün de ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmada bir üyesinin öldüğünü açıklamıştı.

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        Lübnan İsrail sınırındaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12'ye yükseldi.

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        İSRAİL-LÜBNAN SINIRI ISINDI

        İsrail-Filistin çatışması Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
        Haberi Hazırlayan: Merve Elmacı
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