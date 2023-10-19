Tansiyon yükseliyor: İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
İsrail-Hamas çatışmaları 13. gününde devam ederken İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu bildirdi
İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafına dün atışlar yapıldığı belirtildi.
Bu atışlara karşılık İsrail ordusunun Hizbullah mevzilerini vurduğu, hedefler arasında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasının da bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah da İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü açıkladı.
HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Hizbullah'tan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada Hizbullah üyesi Taha Abbas ve Ali Muhammed Mermer'in Lübnan'ın güneyindeki Aytarun bölgesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda öldüğü belirtildi.
Hizbullah dün de ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmada bir üyesinin öldüğünü açıklamıştı.
Lübnan İsrail sınırındaki çatışmalarda 8 Ekim’den bu yana ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12'ye yükseldi.
İSRAİL-LÜBNAN SINIRI ISINDI
İsrail-Filistin çatışması Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.