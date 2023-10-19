Fenerbahçeli Luan Peres'e sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'e sürpriz bir talip çıktı.
Süper Lig ve Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Luan Peres'e bir sürpriz talip çıktı.
Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Santos'un, 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Brezilya basınında yer alan habere göre, şampiyonluk yarışında iddialı bir noktaya gelmek istiyen Santos, ligin ikinci yarısında kiralık olarak Luan Peres'i kadrosuna katmaya çalışacak.
Peres'in diz sakatlığı sonrası rehabilite sürecine gitmesi beklenirken, Santos'un Fenerbahçe ile ocak ayında masaya oturması bekleniyor.
Santos'un, Peres'in maaşının tamamını ödeme ve oynatma garantisi vererek sarı-lacivertli kulübe kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 5.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.