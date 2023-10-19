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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Luan Peres'e sürpriz talip! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Luan Peres'e sürpriz talip!

        Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'e sürpriz bir talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:42
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        Süper Lig ve Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Luan Peres'e bir sürpriz talip çıktı.

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        Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Santos'un, 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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        Brezilya basınında yer alan habere göre, şampiyonluk yarışında iddialı bir noktaya gelmek istiyen Santos, ligin ikinci yarısında kiralık olarak Luan Peres'i kadrosuna katmaya çalışacak.

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        Peres'in diz sakatlığı sonrası rehabilite sürecine gitmesi beklenirken, Santos'un Fenerbahçe ile ocak ayında masaya oturması bekleniyor.

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        Santos'un, Peres'in maaşının tamamını ödeme ve oynatma garantisi vererek sarı-lacivertli kulübe kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

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        Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 5.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.

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        Luan Peres, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev yapıp 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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