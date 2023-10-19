Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada! Düzce'de, dün 35 yaşındaki Köksal Kıbrıs'ın, aynı yaştaki Yakup Yaman'ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurup darp ederek öldürdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kıbrıs´ın, kendisini aldattığından şüphelenip takip ettiği eşiyle birlikte gördüğü için Yaman´ı öldürdüğü belirtildi

Düzce'de kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi'nden geçen Melen Çayı'nın yanında meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ DHA'da yer alan habere göre Köksal Kıbrıs (35) ile Yakup Yaman (35) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

15 KEZ BIÇAKLAYIP BAŞINA TAŞLA VURDU Öldürülen Yakup Yaman. Kıbrıs, yanında bulunan bıçakla Yakup Yaman'ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurduktan sonra yere düşünce de darp etti.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Kıbrıs, otomobilin camlarını da kırıp, cam parçalarını da Yakup Yaman'a fırlattıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Yaman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Köksal Kıbrıs, ifadesinde suçunu itiraf etti.

EŞİYLE BİRLİKTE GÖRÜP ÖLDÜRMÜŞ Bu arada olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Köksal Kıbrıs´ın, kendisini aldattığından şüphelenip, otomobille takibe aldığı eşinin, onun iş arkadaşı Yakup Yaman´ın aracına bindiği, Melen Çayı'nın kenarında ıssız bir yerde durunca da olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

EŞİNİ ARAÇTAN İNDİRMİŞ Köksal Kıbrıs´ın, otomobilden indirdiği eşini de olaya müdahale etmeye çalışınca bıçakla korkutup yaklaştırmadığı ifade edildi.

OLAY ANI KAMERADA Tüm bu yaşananlar, saniye saniye kamerayla görüntülendi. Köksal Kıbrıs'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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