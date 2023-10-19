Lionel Messi'den ayrılık iddialarına yanıt: Sıfırdan başlamak...

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Bu iddialara yanıt veren Arjantinli efsane, "Ocak ayında, sezon öncesi hazırlık yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için tekrar Miami'ye döneceğim." dedi.