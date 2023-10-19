Lionel Messi'den ayrılık iddialarına yanıt: Sıfırdan başlamak...
ABD MLS Ligi'nde Inter Miami forması giyen Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, kiralık olarak Suudi Arabistan veya Barcelona'ya gideceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
Kariyerini ABD MLS Ligi takımlarından Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arjantin Milli Takımı formasıyla Peru'ya karşı oynadıkları maçta 2 gol atarak 'yaşlanmadığını' gösteren 36 yaşındaki yıldız, son dönemde Inter Miami'den ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
Inter Miami'nin MLS'te play-off'a kalamaması nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca maça çıkamayacak olan Messi'nin, kiralık olarak Suudi Arabistan veya Barcelona'ya gideceği gündeme gelmişti.
Bu iddialara yanıt veren Arjantinli efsane, "Ocak ayında, sezon öncesi hazırlık yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için tekrar Miami'ye döneceğim." dedi.
Messi sezon başında transfer olduğu Inter Miami'de 13 resmi maçta takımına 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
REKOR KIRDI!
Öte yandan Messi, bu kez Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde kırdığı rekorla gündeme geldi.
Messi, ülkesi Arjantin'in Peru'yu 2-0 yendiği maçta 32 ve 42'nci dakikalarda kaydettiği 2 golle takımını galibiyete taşıdı.
Yıldız oyuncu, Peru'ya attığı gollerle Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde toplam 31 gole ulaştı ve Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru geride bıraktı.