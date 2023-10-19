Ancak düzenlenen etkinlikte Foxconn'un çip üreticisi Nvidia ile işbirliğini derinleştireceğini açıklaması daha büyük ses getirdi. Foxconn CEO'su Young Liu ve Nvidia CEO'su Jensen Huang iş birliklerine ilişkin açıklamayı Foxconn'un daha önce tanıttığı ve seri üretimine geçmeye hazırlandığı Model B ile sahneye çıkarak beraber yaptılar

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nvidia CEO'su Jensen Huang "Yeni bir üretim türü ortaya çıktı; zeka üretimi ve bunları üreten veri merkezleri yapay zeka fabrikalarıdır. Dünyanın en büyük üreticisi olan Foxconn, dünya çapında yapay zeka fabrikaları kuracak uzmanlığa ve ölçeğe sahip. Yapay zeka sanayi devrimini hızlandırmak için Foxconn ile on yıldır devam eden ortaklığımızı genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi