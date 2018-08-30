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Birlikte bir tatilde çekilen pozlarını paylaşan Iskra Lawrence "Benim için ne anlama geldiğini anlatmaya kelimeler yetmez" diyerek başlayan mesajında "Benimle gurur duyman ve bana verdiğin ahlaki değerleri korumak için elimden geleni yapacağım" diye yazdı.