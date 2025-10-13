Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi

        İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları: İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada gençlere yeni bir istihdam fırsatı müjdesi verdi. Yoğun ilgi gören İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanı 100 binden 150 bine çıkarıldı. Erdoğan, gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda iş dünyasında deneyim kazanabileceklerini vurguladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 20:37 Güncelleme: 13.10.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlere hem gelir hem deneyim kazandıran İŞKUR Gençlik Programı genişliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada programa olan talebin artması üzerine kontenjan sayısının 150 bine yükseltildiğini duyurdu. Program kapsamında öğrenciler, eğitimleriyle eş zamanlı olarak iş yaşamına adım atma imkânı bulacak. Detaylar haberimizde...

        2

        KONTENJAN SAYISI ARTTI!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:

        "Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

        3

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

        İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.

        4

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

        İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir aktif işgücü programıdır. Program, öğrencilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefler. Türkiye İş Kurumu tarafından, 10 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülmektedir.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler, başvurularını İŞKUR Gençlik Programı'na belirlenecek olan tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden yapabilecekler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        13 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!