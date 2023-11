7 Şurada Paylaş!









Dairelerin vatandaşlara teslime hazır olduğunu anlatan Kabataş, şunları söyledi: "Projemizin yüzde 30'u yeşil alandan oluşuyor. İçerisinde fitness salonu, çocuk oyun alanları, koşu parkı, yürüyüş yolu bulunan güzel bir sosyal projedir. Şu an artık her şey tamamlandı ve güvenle oturulabilecek halde. Asansörlerin yeşil etiketleri alındı. Mutfak mobilyaları takıldı, seramik ve parke imalatları tamamlandı. Daire içlerinde bir ailenin ihtiyacını giderecek her şey bulunmakta. Her yer en iyi malzemelerle donatıldı."