Dairelerin vatandaşlara teslime hazır olduğunu anlatan Kabataş, şunları söyledi: "Projemizin yüzde 30'u yeşil alandan oluşuyor. İçerisinde fitness salonu, çocuk oyun alanları, koşu parkı, yürüyüş yolu bulunan güzel bir sosyal projedir. Şu an artık her şey tamamlandı ve güvenle oturulabilecek halde. Asansörlerin yeşil etiketleri alındı. Mutfak mobilyaları takıldı, seramik ve parke imalatları tamamlandı. Daire içlerinde bir ailenin ihtiyacını giderecek her şey bulunmakta. Her yer en iyi malzemelerle donatıldı."

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Blokların 2+1 ve 3+1 dairelerden oluştuğunu belirten Kabataş, şunları kaydetti: "Projede yeşil alana önem verildi. Çok güzel bir oran bu. Yeşilin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir proje ortaya çıktı. Alana bu bölgeye özgü ağaçlar dikildi. Özellikle bu bölgenin toprağı kullanıldı. Burası tam bir site. Ağaçlar için kullandığımız toprak bölgeye ait. Bölgede yetişen ağaçlar burada kullanılmaya çalışıldı. Her şey vatandaşımıza hazır hale getirildi."