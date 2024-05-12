Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal saha ortasında takımı topladı! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal saha ortasında takımı topladı!

        Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde takımı saha ortasında topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 19:16 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal saha ortasında takımı topladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsmail Kartal, Kayserispor maçının başlamasından hemen önce sahaya girdi.

        Fenerbahçeli oyuncuları etrafına toplayan İsmail Kartal, saha ortasında bir konuşma yaptı.

        Öte yandan Kartal maç öncesinde şunları söyledi:

        "Öncelikle bazı sakat oyuncularımızın olması dolayısıyla zorunlu rotasyonla maça başlayacağız. Hangi oyuncular ile sahada olursak olalım biz Fenerbahçe'yiz. Her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Bu akşam da mücadele ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Hafta içinde bazı oyuncularımızı bazı mevkilerde denedik. Bugün o oyuncular ile yola başlayacağız. Üç puanı almak istiyoruz. Mondihome Kayserispor iyi bir takım. Kurgumuzu rakibe göre yaptık."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor