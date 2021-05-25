İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’den açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ülkede bir haftada beş kadının öldürülmesinin ardından artan aile içi şiddetin ve cinsiyete dayalı şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ülkede bir hafta içinde öldürülen beş kadının eşleri ve eski ortakları tarafından öldürülmesine ilişkin, şiddetin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Sanchez, ülkede ardı ardına öldürülen kadınlara ilişkin yaptığı açıklamada, ‘‘Bu cinayetler gerçekleşirken başka tarafa bakamayız, ülkemizdeki binlerce kadının hissettiği acı ve korkuya kayıtsız kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

İspanya’da hükûmet, ülkede öldürülen kadınların 2013’ten bu yana arttığını toplam sayının 1.092’ye çıktığını söyledi. İspanya’da bu hafta içinde öldürülen beş kadın arasında, kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen ve eşi tarafından öldürülen Faslı hamile bir kadın vardı.

İspanya’da özellikle kadınların ayrılmaya çalıştıkları istismarcı partnerlerinden fiziksel şiddet görme riski ülkede son yıllarda arttı.

1997 yılında 60 yaşındaki Ana Orantes’in balkondan atılarak ve fiziksel şiddet uygulanarak yakılarak öldürülmesiyle ülkede aile içi şiddeti önleyici politikalar ve programlar yürütülmeye çalışılıyor.

İspanya Parlamentosu tarafından 2004’te Avrupa’nın cinsiyete dayalı şiddeti engelleyen ilk yasası ezici bir çoğunlukla onaylanmıştı.

Guardian