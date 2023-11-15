İspanya Başbakanı Sanchez: Yeni kurulacak hükümetin önceliği Filistin devletini tanımak olacak İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez, yeni kurulacak azınlık sol koalisyon hükümetinin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını söyledi.

Sanchez, güvenoyu istemek için Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmasına, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını eleştirerek başladı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınadıklarını, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını ve esirlerin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini dile getiren Sanchez, şöyle konuştu:

"Aynı açıklıkla Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini de reddediyoruz. Derhal ateşkes sağlanmasını, bombaların durdurulmasını, Filistin halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için yardım girişinin sağlanmasını ve acilen bir barış konferansı düzenlenerek diplomasinin önünün açılmasını istiyoruz."

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Sanchez, "İspanya, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği için Putin'in Rusyası gibi saldırgan bir ülkeye karşı Ukrayna'ya nasıl yardım ediyorsa, aynı kararlılıkla hareket edip, bugün açık bir şekilde insan haklarına saygı duymayan İsrail'in, Gazze'de derhal ateşkes yapmasını ve uluslararası insani yardım kurallarına sıkı sıkıya uymasını talep etmektedir." dedi.

Filistin halkının uzun süredir talep ettiği "iki devletli adil çözümü" İspanya olarak istediklerini, bunun uluslararası toplum tarafından onaylanması için çaba göstereceklerini kaydeden Sanchez, "İspanya'da yeni hükümetin ilk icraatı Filistin devletini tanımak için çalışmak olacaktır." diye konuştu.

Sanchez'in kuracağı azınlık hükümetine destek verme kararı alan Podemos partisinin lideri İone Belarra ise Sanchez'in bu açıklamalarının hemen ardından "X" hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de planladığı soykırımı durdurmak için güvenoyu oturumunda söylenen sözlerden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Diplomatik ilişkileri kesin, silah almayı bırakın, ekonomik yaptırımlar uygulayın. Bu sözlerle eylemsizlik arasındaki mesafe acı verici." ifadelerini kullandı.

Sanchez'in son hükümetinde Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı olan, İspanya'da şimdiye kadar İsrail'e yönelik en sert eleştirileri yapan Belarra'nın, yeni hükümette bakanlık alması beklenmiyor.

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SANCHEZ MECLİS'TEN GÜVENOYU İSTEDİ İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez, azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için Meclis'ten güvenoyu istedi. Meclis'teki 350 milletvekilinde mutlak çoğunluk olan 176'yı yakalayarak güvenoyu almayı garanti etmek için, hüküm giyen veya haklarında yasal süreç devam eden ayrılıkçı Katalanlara af yasası çıkarma koşuluyla Katalonya'da faaliyet gösteren iki siyasi partinin dışarıdan desteğini alan Sanchez'in Meclis'teki güvenoyu oturumu da bu tartışmalarla başladı. Ayrılıkçı Katalanlara çıkarılacak affa karşı İspanya'da ikinci haftasına giren ve şimdiye kadar 48 kişinin gözaltına alınıp sonrasında serbest bırakıldığı, aşırı sağ grupların PSOE binası önünde yaptığı gösteriler, bugün Meclis binası çevresine taşındı. Yaklaşık 1600 polisin görev yaptığı İspanyol Meclisinin çevresinde tüm yollar barikatla kapatılırken, sadece akreditasyonu olanların geçişine izin verildi. Meclis'in ana girişine bakan iki caddenin önünde toplanan kalabalık, İspanyol bayrağı taşıyarak, ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesinden yana olan milletvekillerini "hainler" diye bağırarak protesto etti. REKLAM Sanchez, Meclis'te 1 saat 45 dakika süren konuşmasında, kurulacak yeni hükümetin, normal şartlarda 4 yıl devam edecek yasama dönemindeki programını anlattı. Ayrılıkçı Katalanların affedilmesine yönelik partisinin Meclis'e sunduğu yasa tasarısının "İspanya adına, İspanya'nın çıkarına ve İspanyollar arasındaki uzlaşıyı savunmak adına önemli" olduğunu belirten Sanchez, "Af yasası, ışık ve stenograflar altında, tam bir şeffaflıkla onaylanacak. Bu, 1978 Anayasası'na bir saldırı değil. Tam tersine, onun gücünün ve geçerliliğinin bir başka örneği olacak." şeklinde konuştu. Filistin devletinin hem İspanya hem de Avrupa'da tanınması için çalışacakları sözünü veren Sanchez, diğer vaatlerini şu şekilde sıraladı: "Temel gıda ürünlerine uygulanan KDV indiriminin Haziran 2024'e kadar uzatılması, kuraklık sorununa karşı yeni önlemlerin alınması ve tarımdan geçinen ailelere yardım, ülkede son dönemlerde artan akıl sağlığı sorunlarına karşı psikolojik yardımların garanti edilmesi, Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda cinsel taciz olaylarının mağdurlarına tazminat ödenmesini garantileyen bir fon oluşturulması, LGBT'lerin haklarının genişletilmesi." REKLAM İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan PSOE'nin lideri Sanchez, azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için Meclis'ten güvenoyu istedi. Sanchez'in, partisi PSOE'den 121, koalisyonun küçük ortağı Sumar'dan 31, dışarıdan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya İçin Birlikten (Junts) 7'şer, EH Bildu'dan 6, Bask Milliyetçi Partisinden (PNV) 5, Galiçya Milliyetçi Bloktan (BNG) ve Kanarya Koalisyonundan (CC) birer olmak üzere 179 milletvekilinin "evet" oyuyla yarın Meclis'ten güvenoyu alması bekleniyor. İspanya'da 2 Haziran 2018'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan 51 yaşındaki sosyalist lider Sanchez, üçüncü kez hükümet kurmak için Meclis'ten güvenoyu alacak. * Haberin görseli Assocaited Press'ten servis edilmiştir.