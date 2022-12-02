Patlayıcılı zarflarda 'Rusya' şüphesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İspanya'daki patlayıcılı zarflarda 'Rusya' şüphesi

İspanya'da son 24 saatte dört farklı adrese gönderilen patlayıcı maddeli zarfların ardından ülkedeki tüm yabancı misyonlarda ve kamu binalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklandı. İspanyol güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmasını ise sürdürüyor.

İspanya'daki patlayıcılı zarflarda 'Rusya' şüphesi
Patlayıcılı zarflarda 'Rusya' şüphesi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İspanya'da ilk olarak Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne ardından da Zaragoza'daki bir silah fabrikasına gönderilen patlayıcı maddeli zarfların bugün de Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssüne ve Savunma Bakanlığı'na gönderildiği bildirilmişti.

İspanyol basını, benzer bir zarfın 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e gönderildiğini, gizli servis kaynaklarına dayandırarak duyurmuştu. ABD büyükelçiliğine de benzer bir paketin gönderildiği ifade edilmişti.

Politico'nun haberine göre paketlerin hedefleri, Rusya ile bağlantı olabileceği tezini öne çıkardı. İspanya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir destekçisiydi ve 19 Kasım'da ülkeye yeni bir askeri yardım sevkiyatı göndermek üzere olduğunu duyurmuştu.

Rusya'nın paketlerle ilişkisi olup olmayacağına dair konuşan Ukrayna Büyükelçisi Sergi Pohoreltsev "Düşmanımızin terör ülkesi olduğunu biliyoruz bu nedenle her şeyi beklemek mümkün" diye konuştu.

Rusya'nın Madrid Büyükelçiliği ise iddialara tepki göstererek "Rusya, özellikle büyükelçiliklere yönelik her türlü terör eylemini kınıyor" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tanzanya borcunu ödemedi, uçağa Hollanda'da el konuldu
DÜNYA Tanzanya borcunu ödemedi, uçağa Hollanda'da el ...
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den dans videoları hakkındaki soruya sert tepki -Güncel haberler
DÜNYA Marin'den dans videoları hakkındaki soruya tepki
Kanye West kuralları ihlal etti, hesabı askıya alındı - Haberler
DÜNYA Kanye West kuralları ihlal etti, hesabı askıya alındı
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle görüşebileceğini söyledi - Son Haberler
DÜNYA Biden Putin ile görüşecek mi?
İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımı 2023'te de sürecek
DÜNYA İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımı 2023'te de ...
Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü
DÜNYA Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak ...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç kanalında yayını terk etti - Haberler
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını ...
Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
DÜNYA ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
Everest küçülüyor mu? Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!
DÜNYA Everest Dağı küçülmeye mi başladı?
En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar
DÜNYA Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en ilginç rekorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.