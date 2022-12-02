Patlayıcılı zarflarda 'Rusya' şüphesi 0:00 / 0:00

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İspanya'da ilk olarak Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne ardından da Zaragoza'daki bir silah fabrikasına gönderilen patlayıcı maddeli zarfların bugün de Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssüne ve Savunma Bakanlığı'na gönderildiği bildirilmişti.

İspanyol basını, benzer bir zarfın 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e gönderildiğini, gizli servis kaynaklarına dayandırarak duyurmuştu. ABD büyükelçiliğine de benzer bir paketin gönderildiği ifade edilmişti.

Politico'nun haberine göre paketlerin hedefleri, Rusya ile bağlantı olabileceği tezini öne çıkardı. İspanya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir destekçisiydi ve 19 Kasım'da ülkeye yeni bir askeri yardım sevkiyatı göndermek üzere olduğunu duyurmuştu.

Rusya'nın paketlerle ilişkisi olup olmayacağına dair konuşan Ukrayna Büyükelçisi Sergi Pohoreltsev "Düşmanımızin terör ülkesi olduğunu biliyoruz bu nedenle her şeyi beklemek mümkün" diye konuştu.

Rusya'nın Madrid Büyükelçiliği ise iddialara tepki göstererek "Rusya, özellikle büyükelçiliklere yönelik her türlü terör eylemini kınıyor" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.