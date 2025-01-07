İspanya Süper Kupa yarı finalinde Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geliyor. LaLiga’da üst üste puan kaybederek zirveden uzaklaşan Barcelona, bu maçta galibiyet hedefliyor. Athletic Bilbao ise ligde son 5 maçtır yenilmiyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yarı finale dair detaylar…