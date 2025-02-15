Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya: Trump'ın planına izin vermeyiz | Dış Haberler

        İspanya: Trump'ın Gazze planına izin vermeyeceğiz

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan Gazze planına izin vermeyeceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:33 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya: Trump'ın planına izin vermeyiz
        ABONE OL

        Sanchez, genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) San Sebastian kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trump'ın Gazze planına "İspanya'nın izin vermeyeceğini" söyledi.

        Dünyanın her yerinde olduğu gibi "Gazze'de de uluslararası hukuka, özellikle de insani hukuka saygı gösterilmesi" çağrısında bulunan Sanchez, "Filistinlilerin Filistin'de, İsraillilerin ise İsrail'de barış, uyum ve güvenlik içinde yaşaması gerektiğini" ifade etti.

        İspanya Başbakanı, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de bu son yıllarda yaşanan alçaklığı, insanlığa karşı işlenen suçları, utancı örtemez. Buna izin vermemeliyiz, İspanya'dan buna izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri olasılığı

        Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi sonrası uluslararası gündemde öne çıkan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulması için olası barış müzakerelerine başlanmasıyla ilgili de Sanchez, bunun olması halinde "görüşmelerin Ukrayna'nın çıkarlarında ve liderliğinde geçmesi gerektiğini" vurguladı.

        Uluslararası hukuktan kopmak isteyenlere karşı çok taraflılığı savunan Sanchez, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin her türlü görüşmede masada Avrupalıların bulunmasının zorunluluk olduğunu dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor