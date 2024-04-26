İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzeleri gönderecek

İspanya'da yayın yapan El Pais gazetesi, Madrid yönetiminin Ukrayna'ya az sayıda Patriot füzesi göndereceğini yazdı.

Gazete, İspanya'nın uçaksavar rampaları vermeyi reddettiğini, ancak füze vereceğini söyledi. Savunma bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

El Pais, İspanya'nın 2004 ve 2014 yıllarında Almanya'dan ikinci el olarak satın aldığı üç bataryaya sahip olduğunu belirtti.

Bir İspanyol diplomatik kaynak yabancı gazetecilere verdiği demeçte "Ukrayna'ya olan bağlılığımızı arttırmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.