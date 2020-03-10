HABERTURK.COM / Ajanslar

Avrupa'da İtalya'nın ardından koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İspanya'dan yeni bir açıklama geldi.

İspanya Parlamentosu bir meclis üyesine koronavirüs tespiti konulmasının ardından parlamento çalışmalarını en az bir hafta durdurma kararı aldı.

Koronavirüs teşhisi konulan hastalardan şimdiye kadar 35 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 1,622 olduğu açıkandı. İspanya'da bazı kentlerde öğrenime ara verilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve şirketlerin çalışanlarını evden çalıştırma kararları halkın gündelik alışkanlıklarını değiştirmişti.

Madrid'de çok sayıda şirket çalışanlarına evden çalışma hakkı tanırken, telefon şirketi Orange'ın Madrid'deki merkez binasında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

İspanyol medyası, "ülkede panik ortamının yavaş yavaş görülmeye başladığını, vatandaşların doğru bilgilendirilmemekten yakındığını" yazarken, eczanelerde maske ve hijyenik jel stoklarının büyük oranda azaldığı da belirtildi.

İTALYA 'ACİL MÜDAHALE PLANI' UYGULAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

İtalya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüse karşı en kısa zamanda "acil müdahale planı" uygulayacaklarını açıklayarak, halka "birlik ve sakin olma" çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ise koronavirüsün ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olacağı bilgisini ilk defa ülke basınıyla paylaşarak, turizm sektörünün İspanya'nın gayri safi milli hasılasında önemli bir payı olduğuna vurgu yaptı.

Son bir haftadır düşüşte olan Madrid borsası, pazartesi gününe de yüzde 7'lik düşüşle başladı.

Öte yandan Madrid'in ardından 146 ile en fazla vakanın görüldüğü kuzeydeki Bask bölgesi, merkezi hükümeti beklemeden yeni önlemler açıkladı. Bask özerk hükümeti, Vitoria kentindeki tüm kreş, okul, enstitü ve üniversitelerin 15 gün boyunca kapalı tutulması kararı aldı.

İspanyol basını, Bask bölgesinde koronavirüsün en fazla sağlık personellerine ve öğretmenlere bulaştığını yazdı. Bölgede 200 kadar öğretmenin karantinada olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Haro ilçesinin de karantinaya alınarak, buraya giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi.

Diğer yandan üç belediye meclis üyesinin evlerinde karantinaya alındığı Barselona'da da bir kreş, koronavirüs salgınına karşı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Avrupa'da bu saate kadar açıklanan resmi verilere göre İtalya'nın (366) ardından koronavirüs hastalarında en fazla ölüm İspanya'da oldu.