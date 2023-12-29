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        Isparta´da KYK yurdunda 110 öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu

        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 110 öğrenci yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle  hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 02:05 Güncelleme: 29.12.2023 - 02:10
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        Isparta´da KYK yurdunda 110 öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu
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        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 110 öğrenci yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle  hastanelere başvurdu.

        Olay, Isparta´nın Yalvaç ilçesinde bulunan KYK Kız ve erkek Öğrenci Yurdu´nda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve triliçe tatlısı sonrası mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine öğrenci yurduna çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanenin acil servisi ve koridorlarda serum tedavisi uygulanan öğrenciler tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada olayla ilgili inceleme başlatılırken yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi.

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