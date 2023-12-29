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        Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 130 öğrenci hastaneye başvurdu

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 130 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 01:42 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:42
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        Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 130 öğrenci hastaneye başvurdu
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 130 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Alınan bilgilere göre, ilçedeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 130 öğrenci, akşam yemeğinde kuru fasulye ile pilav yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalvaç Devlet Hastanesine başvuran öğrenciler tedaviye alındı.

        Hastanede tedavisi tamamlanan 11 öğrencinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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