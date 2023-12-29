Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Jandarmadan eşine 10 el ateş!

        Jandarmadan eşine 10 el ateş!

        Zonguldak'ta 32 yaşındaki jandarma uzman çavuş Muhammet D. eşini ormana götürüp 10 el ateş etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 01:21 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarmadan eşine 10 el ateş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma uzman çavuş Muhammet D. (32), dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu (40) evinin yakınındaki ormana götürüp, tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildiren Muhammet D., 2 tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Muharremşah köyünde meydana geldi.

        ORMANA GÖTÜRÜP 10 EL ATEŞ ETTİ

        Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D., dün izin alarak, dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu ile birlikte memleketi Zonguldak'a geldi.

        REKLAM

        Muhammet D. ile Yolcuoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Muhammet D., Yolcuoğlu'nun evlerinin 150 metre yukarısındaki ormana götürdü. Uzman çavuş, burada Yolcuoğlu'nu tabancayla 10 el ateş etti. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadın kanlar içinde kalırken, Muhammet D. ise olay yerinden uzaklaştı.

        112'Yİ ARADI, KENDİNİ İHBAR ETTİ

        Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet D., birlikte yaşadığım 'Yeliz Yolcuoğlu'nu öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde Yolcuoğlu´nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammet D. ise 2 tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Yolcuoğlu´nun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Öte yandan, Yolcuoğlu ve Muhammet D.'nin 2019'dan bu yana beraber oldukları, 3 yaşında da erkek çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Hizbullah ve İsrail arasında tansiyon geriliyor
        Hizbullah ve İsrail arasında tansiyon geriliyor
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
        11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?