'Eğirdir Gölü'nden su alımı, trafik denetimi gibi takip edilmeli'

EĞİRDİR Gölü'nde son dönemde yaşanan ciddi kuraklık ve kirliliğe bağlı sorunlara karşı düzenlenen 'Eğirdir Gölü İçin Bir Damla da Siz Olun' başlıklı toplantı sonrasında sonuç bildirgesi hazırlandı. Bildirgede, gölden su alımlarının her alanda kullanımının tıpkı vergi ile trafik denetimleri gibi takip edilmesi gerektiği, içme suyuyla, bağ, bahçe, parkların sulanmaması, araç, bina ve caddelerin yıkanmaması gerektiği kaydedildi.

Son yıllarda su seviyesinde ciddi düşüş yaşanan, bazı noktalarda 500 metreyi aşan su çekilmeleri nedeniyle hızla kuruma ve kirlilik tehdidi altındaki Eğirdir Gölü'nün korunması amacıyla düzenlenen 'Eğirdir Gölü İçin Bir Damla da Siz Olun' başlıklı halk toplantısı sonrası bildirge hazırlandı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici öncülüğünde yapılan toplantıya hem Eğirdir hem de Isparta'dan çok sayıda isim katılırken, hazırlanan bildirgeyle gölün geleceği için çağrıda bulunuldu. Eğirdir Gölü'nün stratejik öneme sahip içme suyu kaynağı olduğu vurgulanan sonuç bildirgesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

*Gölün kullanım önceliklerine uyularak, havzada modern tarım ve sulama teknikleri (yer altı damla sistemi, yağmurlama vb… ) teknolojik sulama sistemlerinin kullanılmasına ve gölden, gölün su bütçesine olumsuz etki eden su alımlarına son verilmelidir.

*Gölün doğal yapı ve döngüsü korunmalıdır. Gölün doğal biyolojik su seviyesine getirilmesi öncelik olmalıdır. Bunun için de ilk yol haritamız 'Göl suyunun verimliliği seferberliği' olmalıdır.

*Su kullanımına yönelik her alanda eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına her alanda hız verilmelidir. Suyun verimliliğini artıracak, teşvik edecek yasal, idari ve teknik düzenlemelerin ve planlamaların bilimsel bakımdan desteklenmesi için daha kısa yolu oluşturacak, uygulanabilirlik derecesi çok yüksek olmasını sağlayacak Su Kanunu bir an önce yasalaştırılmalıdır.