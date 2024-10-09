Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan aralarında İran uyruklu şüphelilerinde bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan aralarında İran uyruklu şüphelilerinde bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan ve çıkan silahlı kavgada sonucu gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden E.H, H.H, E.C, E.P, M.A.K, A.Y. ve İran uyruklu H.T, A.A, S.H. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
7 Ekim'de iki grup arasında önceden husumet nedeniyle silahlı kavga çıkmış, yaralananın olmadığı olayda 9 kişi gözaltına alınmıştı.
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