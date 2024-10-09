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        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan aralarında İran uyruklu şüphelilerinde bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:11
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        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
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        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan aralarında İran uyruklu şüphelilerinde bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan ve çıkan silahlı kavgada sonucu gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden E.H, H.H, E.C, E.P, M.A.K, A.Y. ve İran uyruklu H.T, A.A, S.H. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        7 Ekim'de iki grup arasında önceden husumet nedeniyle silahlı kavga çıkmış, yaralananın olmadığı olayda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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