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        Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor

        YALÇIN ÇELEN/İSMAİL KUZ - Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:48
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        Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor
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        YALÇIN ÇELEN/İSMAİL KUZ - Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 9 maddelik eylem planı kapsamında başlatılan göldeki temizlik çalışmaları sürüyor.

        "Yedi renkli göl" olarak bilinen, son yıllardaki kuraklık nedeniyle fazlaca kirlilik problemleri yaşanan Eğirdir Gölü'nün liman mevkisindeki ot ve yosun temizliği tamamlandı.

        Yapılan çalışmayla aynı zamanda kentin içme suyunun karşılandığı gölün su kalitesinin artırılması da hedefleniyor.

        Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, AA muhabirine, çalışmaların mayısta Altınkum İstasyon Mahallesi bölgesinden başladığını söyledi.

        İlk etapta Altınkum Plajı bölgesinden 120 traktör römorku ot ve yosunu temizliklerini belirten Özer, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından destek istediklerini, taleplerinin olumlu karşılandığını kaydetti.

        Özer, göl kıyısında 85 belediye personeliyle sürdürdükleri temizlik çalışmasına bakanlık tarafından gönderilen ekipmanlarla liman bölgesinde devam ettiklerini anlattı.

        Temizlik çalışmalarının bakanlık ve belediye arasında yapılan protokole göre ekim sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlerleyen zamanda tekrar bakıp bir pozisyon almayı düşünüyoruz. Göl aslında Eğirdir'e ait bir göl değil, göl aslında ülkemize, tüm dünyaya ait bir göl. Gölün etrafında 92 yerleşim yeri var. Yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımıza gölümüzü tasarruflu kullanmaları, vahşi sulama yapmamaları ve evsel atıkları atmamaları yönünde uyarılar yapıyoruz. Uyarılarımızı dinlemeyenlere ceza uygulamaya başlayacağız."

        Belediye Başkanı Özer, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce sucul bitkilerin ve dipte biriken biyokütlenin temizlenmesi için fizibilite raporu hazırlandığını, Isparta'daki bilim insanlarının da gölün Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu oluşturarak sürecin sağlıklı işlemesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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