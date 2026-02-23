Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:07
        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

