Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

