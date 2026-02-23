Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.