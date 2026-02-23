Isparta otogarının çatısı elektrik üretecek

Isparta Belediyesi tarafından yeni otogar binasının çatısına 1,3 megavat (MW) gücünde güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında, yeni otogarın çatı alanına güneş panelleri yerleştirilmeye başlandı. Kurulum çalışmalarında çatı altyapısı tamamlanırken, paneller vinç yardımıyla çatıya çıkarılarak monte ediliyor. Yeni otogar çatısına kurulacak sistemin 1,3 megavat kurulu güce sahip olması planlanan projenin tamamlanmasıyla belediyenin güneşten elektrik üretim kapasitesi artacak. Belediye, daha önce Davraz Kapalı Pazar Alanı'nın çatısına 1,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurmuştu. Yeni otogar projesinin tamamlanmasıyla, Isparta Belediyesi'nin güneşten elektrik üretiminin 21 megavata ulaşması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.