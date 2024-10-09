Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da "adam öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Isparta'da hakkında "adam öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:34 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da "adam öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da hakkında "adam öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "adam öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.

        A.K, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi...
        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi...
        Isparta'da iş yerindeki imitasyon bilezikleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi...
        Isparta'da iş yerindeki imitasyon bilezikleri çaldıkları iddiasıyla 2 kişi...
        Isparta merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
        Isparta merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        ISUBÜ Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süzen, gençleri sosyal medya k...
        ISUBÜ Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süzen, gençleri sosyal medya k...
        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı
        Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı