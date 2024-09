Bakan Bolat: Çok güçlü Türkiye profili var (2)

STKTEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta programı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıdaki konuşmasında açılışını yapacağı Ürün Güvenliği ve Denetimi Şubesi ile ilgili açıklama yapan Bakan Bolat, “Bu güzel ve fonksiyonel tesiste Ürün Güvenliği ve Denetimi Ofisimizi Ticaret Bakanlığı olarak açıyoruz. Bunun da önemi şu arkadaşlar; ithalat yaparken kontroller noktasında burası sorumlu olacak. Yerli üretimde ürün güvenliği noktasında kontrolünü yapacak. Serbest Bölge Kurma Projesi devam ediyor. 4. OSB’nin kurulma projesi devam ediyor. Hükümet olarak Ticaret Bakanlığı’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgilendiği konularda bizim üstümüze düşen görevler ne ise yasal sınırlar içerisinde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Isparta bunları da hak ediyor” dedi.

Her ülkenin tarım ürünlerinde kendine has üretim yeterliliğine sahip olmak ve çiftçisini korumak istediğini vurgulayan Bakan Bolat, “Bunu en gelişmiş ülkeler, ABD, Japonya, Almanya bile yapabiliyor. Bizim Avrupa Birliği ile gönül birliğimiz sanayi ürünlerinde söz konusu, demir çelik ürünlerinde de serbest ticaret anlaşmamız söz konusudur. Tarımsal ürünlere gerek istemiyorlar ama bizim ürünlerimiz özellikle meyve-sebze ürünlerimiz kalitesi, tadı ve lezzetiyle batılı ve diğer ülke tüketicilerinin aradığı ürünler olduğu zaman mecbur kalıyorlar. Alım kapılarını açabiliyorlar. Bazen kuraklık veya sel felaketi, don felaketinde üretim arzında düşük rakamlar meydana gelebiliyor. O zaman da içeride ürün fiyatlarının tüketiciler için aşırı artmaması anlamında ihracatta sınırlamalar getirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu her zaman olan bir durum değil ama şunu ifade etmek istiyorum; geçen yıl tarımsal üretim iyiydi. Bu yıl 2024 tarımsal üretim çok çok iyi oldu. Üretim arzı arttı ve bu anlamda biz mayısın başından beri daha geçen yıl uyguladığımız bazı ihracat sınırlama ya da ihtar sınırlamalarında hiçbir engel bırakmadık, kaldırdık” diye konuştu.