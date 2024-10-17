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        Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:33
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        Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        Gazi Kemal Mahallesi 1303 Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

        Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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