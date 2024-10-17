Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Gazi Kemal Mahallesi 1303 Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.
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