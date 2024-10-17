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        TÜBİTAK destekli kozmetik eğitim projesi ISUBÜ'de başladı

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "Kozmetik dünyasında ustalaş: öğren, deneyimle, yarat" projesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:01
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        TÜBİTAK destekli kozmetik eğitim projesi ISUBÜ'de başladı
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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "Kozmetik dünyasında ustalaş: öğren, deneyimle, yarat" projesi başladı.

        TÜBİTAK 2237-A BİDEB Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İkbal Demet Nane'nin hazırladığı proje, önlisans ve lisans düzeyindeki 30 öğrenci ve 20 eğitmenin katılımıyla ISUBÜ rektörlüğünde başladı.

        "Kozmetik dünyasında ustalaş: öğren, deneyimle, yarat" projesinde 3 farklı üniversiteden alanında yetkin eğitmenlerle teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

        Dr. Öğr. Üyesi İkbal Demet Nane, gazetecilere, projenin amacının katılımcıların kozmetik biliminin ve endüstrisinin karmaşıklığını ve önemini anlamalarını sağlayarak, bu alanda kariyerlerine yön vermeleri olduğunu belirtti.

        Öğrencilere teorik eğitimin yanında uygulamalı bir eğitim vermek istediklerini belirten Nane, proje ile öğrencilere kozmetikte yapay zeka uygulamaları, tıbbi aromatik bitkiler, koruyucular gibi alanlarda bilgi verip deneyimleme yapmalarını sağladıklarını söyledi.

        Dr. Öğr. Üyesi Nane, proje kapsamında yaptıkları deneylerin reçetelerini büyük firmalardan alındığını ve sağlık bakanlığı onaylı olduğunu kaydetti.

        Etkinliğin 3 gün süreceği bildirildi.

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        Galeri
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        Galeri
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