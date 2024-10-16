Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı.

Etkinlik, 20 Ekim'e kadar devam edecek.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışını Vali Abdullah Erin yaptı.

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