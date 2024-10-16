Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı
Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı.
Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı.
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışını Vali Abdullah Erin yaptı.
Açılışın ardından stantları gezen Vali Erin, sunulan uygulamalar hakkında bilgiler aldı.
Şenlik kapsamında, 112 farklı atölye katılımcılarla buluşacak.
Etkinlik, 20 Ekim'e kadar devam edecek.
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