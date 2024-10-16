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        Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı

        Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:16
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        Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı
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        Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı.

        TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışını Vali Abdullah Erin yaptı.

        Açılışın ardından stantları gezen Vali Erin, sunulan uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

        Şenlik kapsamında, 112 farklı atölye katılımcılarla buluşacak.

        Etkinlik, 20 Ekim'e kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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