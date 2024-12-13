Takımın orta sahası 'baba, amca, oğul'a emanet

ISPARTA'da 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Darıören Spor'da uzun yıllar forma giyen Halil İbrahim Öncü (42), kardeşi Fahrettin Öncü (40) ve oğlu Hüsrev Öncü (18) ile aynı takımda futbol oynamanın mutluluğunu yaşıyor. Takımda orta saha 3'lüsünü oluşturan Öncü ailesi, kulüplerinin başarısı için top koşturuyor.

Kentte oturan Halil İbrahim Öncü, çocukluğundaki futbol sevgisiyle 25 yıl önce amatör lig takımlarından Darıören Spor'da forma giymeye başladı. Halil İbrahim Öncü'nün futbol tutkusu, kardeşi Fahrettin Öncü'ye örnek oldu. Fahrettin Öncü'nün aynı takımda oynamaya başlamasıyla ağabey-kardeş, uzun yıllar takımlarının başarısı için ter döktü. Halil İbrahim Öncü'nün oğlu Hüsrev Öncü de babası ve amcasından etkilenip futbola başladı. Babası ve amcasıyla 10 yaşından itibaren antrenmanlara katılan Hüsrev Öncü, 2 yıldır takımda yer alıp maçlara çıktı. Isparta 1'inci Amatör Lig'de başarıyı hedefleyen Darıören Spor'un aynı aileden 3 futbolcusu, aynı takımda oynamanın gururunu yaşadı.

Babası, amcasıyla futbol oynamanın keyfini yaşayan Hüsrev Öncü, "Bunca yıl babam, amcamla oynamaktan mutlu ve gururluyum. Futbola 10 yaşında başladım. Bu zamana kadar da babamın yanında oynadım. Bu zamandan sonra da oynamayı düşünüyorum. Her gün aralıksız antrenmanlara geliyoruz. Akşam 8'de başlayıp 11'de bitiriyoruz. Evde kendi çapımızda antrenman, topla hareketler yapıyoruz. Babamla ve amcamla oynamanın mutluluğunu sürdürmek istiyorum" dedi.

SAHADA TAKIM ARKADAŞI, EVDE BABA Futbol sevgisini kardeşi ve oğluyla paylaşmanın, birlikte forma giymenin keyfini çıkardığını anlatan Halil İbrahim Öncü ise şunları söyledi: "25 yıldır amatör ligde forma giyiyorum. Oğlum da 10 yaşından itibaren futbol oynuyor. Oğlumla 2 senedir aynı takımdayız. Kardeşimle 15-16 yaşında başladık. Oğlum buradaki arkadaş çevresiyle, futbol ve sporla ilgileniyor. Kötü alışkanlıklar edinebilecek şeylere ilgi duymuyor. Haftanın 3 günü antrenman, pazar günleri maç yapıyoruz."