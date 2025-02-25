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        Konya'da TIR ile ekip otosu çarpıştı; 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı (3)

        ISPARTA'DATOPRAĞA VERİLECEKKonya'da, TIR ile ekip otosunun çarpıştığı kazada şehit olan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli Onur Şirin'in cenazesi, yarın memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde toprağa verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 23:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:05
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        Konya'da TIR ile ekip otosu çarpıştı; 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı (3)
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        ISPARTA'DATOPRAĞA VERİLECEK

        Konya'da, TIR ile ekip otosunun çarpıştığı kazada şehit olan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli Onur Şirin'in cenazesi, yarın memleketi Isparta’nın Yalvaç ilçesinde toprağa verilecek. Konya İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından karayoluyla Yalvaç'a getirilecek şehit polis memuru Onur Şirin'in cenazesi, ikindi vakti Devlethan Camii’nde kılınacak namaz sonrası Kuşku Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

        Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dünyaya gelen, ilk orta ve lise öğrenimini Yalvaç’ta tamamlayan Onur Şirin'in Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğu, yükseköğrenimini tamamladıktan sonra polislik mesleğini seçerek, Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat kursunu bitirdiği ve mesleğe başladığı öğrenildi. 2017 yılında Beray Şirin ile evlenen şehit polis memurunun 1 kız çocuğu babası olduğu kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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