Konya'da TIR ile ekip otosu çarpıştı; 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı (3)

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dünyaya gelen, ilk orta ve lise öğrenimini Yalvaç’ta tamamlayan Onur Şirin'in Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğu, yükseköğrenimini tamamladıktan sonra polislik mesleğini seçerek, Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat kursunu bitirdiği ve mesleğe başladığı öğrenildi. 2017 yılında Beray Şirin ile evlenen şehit polis memurunun 1 kız çocuğu babası olduğu kaydedildi.

Konya'da, TIR ile ekip otosunun çarpıştığı kazada şehit olan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli Onur Şirin'in cenazesi, yarın memleketi Isparta’nın Yalvaç ilçesinde toprağa verilecek. Konya İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından karayoluyla Yalvaç'a getirilecek şehit polis memuru Onur Şirin'in cenazesi, ikindi vakti Devlethan Camii’nde kılınacak namaz sonrası Kuşku Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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