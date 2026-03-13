Canlı
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Siber güvenlik uzmanından numara kopyalama dolandırıcılığına karşı uyarı

        Isparta'da siber güvenlik ve adli bilişim alanında çalışmalar yürüten uzman Ömer Faruk Yakut, son dönemde artan numara kopyalama dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:47
        Telefon numarasının taklit edilmesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında numarası kopyalanan kişinin işlemediği bir suçun şüphelisi konumuna düşebileceğini belirten Yakut, bu tür durumlarda teknik inceleme ve adli bilişim raporlarının gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

        Siber saldırı veya zararlı yazılım şüphesinde telefonun hemen sıfırlanmasının büyük hata olduğunu vurgulayan Yakut, bunun dijital delillerin silinmesine yol açarak mağduriyeti artırabileceğini ifade etti.

        Böyle bir durumda telefonun uçak moduna alınmasını tavsiye eden Yakut, teknik inceleme için uzmanlardan destek alınması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

