        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı

        Isparta'da Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 18:46
        Isparta'da şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı

        Isparta'da Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.


        Isparta Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek mezarlık alanında genel bakım yapıldı.

        Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını belirterek, başlatılan çalışmanın aziz şehitlere duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

