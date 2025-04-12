Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kazayla ilgili yayımladığı taziye mesajında, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Nazım Akkoyun, 12 Nisan 2025 tarihinde ilimizde bulunan Gökçay Mesire Alanı mevkiinde istirahatli olduğu sırada geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

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