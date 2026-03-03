Isparta'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.