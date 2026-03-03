Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da 7 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 7 aracın aküsünün çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da 7 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 7 aracın aküsünün çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Gedikli köyündeki araçlardan akü çalınmasına üzerine Antalya'nın Aksu ilçesinde operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler O.C. ve R.Ö. yakalandı.

        Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Isparta'da zabıtadan pazarda fiyat etiketi, terazi kontrolü ve pazar düzeni...
        Isparta'da zabıtadan pazarda fiyat etiketi, terazi kontrolü ve pazar düzeni...
        Belediye meclisinde minik misafirler yerel yönetimi yerinde öğrendi Başkan...
        Belediye meclisinde minik misafirler yerel yönetimi yerinde öğrendi Başkan...
        Isparta'da 9 yılın üzerinde hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Isparta'da 9 yılın üzerinde hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Eğirdir Gölü'nde kaçak pinterlere el konuldu, kerevitler göle bırakıldı
        Eğirdir Gölü'nde kaçak pinterlere el konuldu, kerevitler göle bırakıldı
        Isparta'da endemik bitkiden doğaya zarar vermeden kanserle mücadeleye umut...
        Isparta'da endemik bitkiden doğaya zarar vermeden kanserle mücadeleye umut...
        Isparta'daki yaklaşık 5 asırlık Firdevs Bey Camisi yıllara meydan okuyor
        Isparta'daki yaklaşık 5 asırlık Firdevs Bey Camisi yıllara meydan okuyor