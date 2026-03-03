Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'daki yaklaşık 5 asırlık Firdevs Bey Camisi yıllara meydan okuyor

        Isparta'da geçmişte ticari hayatın kalbi olarak nitelendirilen ve 465 yıllık tarihiyle asırlara meydan okuyan Firdevs Bey (Mimar Sinan) Camisi, ramazanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'daki yaklaşık 5 asırlık Firdevs Bey Camisi yıllara meydan okuyor

        Isparta'da geçmişte ticari hayatın kalbi olarak nitelendirilen ve 465 yıllık tarihiyle asırlara meydan okuyan Firdevs Bey (Mimar Sinan) Camisi, ramazanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Osmanlı döneminin önemli eserlerinden biri olan ve halk arasında "Mimar Sinan Camisi" olarak bilinen Firdevs Bey Camisi, yaklaşık 5 asırdır ayakta kalarak hem mimari hem de manevi yönüyle kentin simgeleri arasında yer alıyor.

        Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1561'de dönemin Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan cami, klasik Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

        Kare planlı ve kesme taştan yapılan cami, dört cephede yer alan ikişer pencere ve kubbesindeki sekiz pencere sayesinde gün ışığıyla aydınlanıyor. Kuzey cephesindeki beş kubbeli son cemaat yeri ile kuzeybatıda yükselen minaresi, yapıya estetik bütünlük kazandırıyor.

        Tarihi boyunca pek çok önemli olaya tanıklık eden cami, bugün hem ibadet hem de ziyaret amacıyla yoğun ilgi görüyor. 2023'ten bu yana sürdürülen enderun usulü teravih geleneği ise bu yıl hatimli olarak cemaatle buluşmayı sürdürüyor.

        - "Bazı ziyaretçiler yapının tarihini öğrenince duygulanıyor"

        Caminin uzman imam hatibi Suat Sarıca, AA muhabirine, camiye olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

        Camide yaptıkları programlara cemaatin ilgi gösterdiğini anlatan Sarıca, "Tarihi camimizde güzel atmosfer var. Isparta'nın köklü bir camisi. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçiler geliyor. Özellikle Mimar Sinan'ın eseri olması ilgiyi artırıyor. En son Amerika'dan gelen ziyaretçi grubu camiyi gezdi. Bazı ziyaretçiler yapının tarihini öğrenince duygulanıyor." diye konuştu.

        Sarıca, caminin mübarek gün ve gecelerde öğle namazı sonrasında Sakal-ı Şerif ziyareti geleneğine de ev sahipliği yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Isparta'da 33 şeker planörü ve 2 Arap tavşanı ele geçirildi
        Isparta'da 33 şeker planörü ve 2 Arap tavşanı ele geçirildi
        Başkan Başdeğirmen'den Sarımehmetler'e hizmet sözü
        Başkan Başdeğirmen'den Sarımehmetler'e hizmet sözü
        Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Isparta'da aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Isparta'da aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Isparta'da huzurevi sakinleri ramazanı birlikte huzurla geçiriyor
        Isparta'da huzurevi sakinleri ramazanı birlikte huzurla geçiriyor
        Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası 2 yılda 100'den fazla hastaya "ış...
        Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası 2 yılda 100'den fazla hastaya "ış...