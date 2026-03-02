Canlı
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da huzurevi sakinleri ramazanı birlikte huzurla geçiriyor

        Isparta Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde iftar ve sahur sofralarında buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:48
        Isparta Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde iftar ve sahur sofralarında buluşuyor.


        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uluborlu ilçesindeki merkezde kalan yaşlılar için sahur ve iftar menüleri diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor. Sohbet eşliğinde yapılan sahur ve iftarların ardından dualar edilerek ramazanın manevi iklimi yaşatılıyor.


        Merkez Müdürü Ünzile Gül, gün içerisinde sosyal etkinlikler, dini sohbetler ve Kuran-ı Kerim dersleriyle, huzurevi sakinlerinin aktif yaşam sürdüğünü ifade etti.

        Huzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Seher Gürkan da ramazanı aile ortamında geçirdiklerini dile getirerek, "Burada herkes birbirine destek oluyor, kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Bu ortam bizi mutlu ediyor." dedi.

        Sakinlerden 78 yaşındaki Murat Güver ise sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Devletimiz var olsun. Burayı yaptıranlardan Allah razı olsun. Bakımımız çok iyi. Ramazan ayımız da diğer günlerimiz de huzur içinde geçiyor." ifadelerini kullandı.

