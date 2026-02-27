Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta Belediyesinin güneşten elektrik üretimi 21 megavata ulaştı

        Isparta'da kent genelinde hayata geçirilen güneş enerjisi santralleriyle üretim kapasitesini artıran Isparta Belediyesi, toplam kurulu gücünü 21 megavata çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta Belediyesinin güneşten elektrik üretimi 21 megavata ulaştı

        Isparta'da kent genelinde hayata geçirilen güneş enerjisi santralleriyle üretim kapasitesini artıran Isparta Belediyesi, toplam kurulu gücünü 21 megavata çıkardı.

        Isparta genelindeki GES yatırımları, belediyenin enerji giderlerini önemli ölçüde azaltmasının yanı sıra belediye bütçesine ek gelir kaynağı da oluşturuyor.

        Yeni otogar çatısı ve diğer tesislere kurulan santraller, şehrin enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaya başladı. Her bir yeni santral, hem temiz enerji üretimiyle çevreye katkı sağlıyor hem de kente sürdürülebilir yatırım imkânı sunuyor.

        Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazetecilere, güneş enerjisi yatırımlarının belediye için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini söyledi.

        İl genelinde kurulan GES'lerle enerji giderlerinin azaltıldığını ifade eden Başdeğirmen, temiz ve yenilenebilir enerji üretimi sayesinde hem çevreye katkı sağladıklarını hem de elde edilen gelirle kente yeni yatırımlar yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yağışlar etkisini gösterdi Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 25 santimetre arttı...
        Yağışlar etkisini gösterdi Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 25 santimetre arttı...
        Salsa'nın minik yıldızı: 10 yaşa kupa ve madalyalar doldurdu 5 yaşında başl...
        Salsa'nın minik yıldızı: 10 yaşa kupa ve madalyalar doldurdu 5 yaşında başl...
        Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı
        Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı
        Kovada Gölü Milli Parkı'nda yaban hayatı fotokapana yansıdı Yaban keçisi, y...
        Kovada Gölü Milli Parkı'nda yaban hayatı fotokapana yansıdı Yaban keçisi, y...
        İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar
        İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar
        Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu
        Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu