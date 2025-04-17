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        Isparta'da 'zirai don' etkisi; elma, gül, kiraz ve kayısıda kayıp büyük

        ISPARTA'da zirai don afeti nedeniyle elma, gül, kiraz ve kayısı başta olmak üzere birçok tarım ürününde büyük zarar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:45
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        Isparta'da 'zirai don' etkisi; elma, gül, kiraz ve kayısıda kayıp büyük
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        ISPARTA'da zirai don afeti nedeniyle elma, gül, kiraz ve kayısı başta olmak üzere birçok tarım ürününde büyük zarar oluştu. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, "İlimizin kaybı yaklaşık 18- 20 milyar TL gibi görünüyor" dedi.

        Türkiye'de birçok bölgeyi etkileyen zirai don nedeniyle Isparta'da da elma, gül, kiraz ve kayısı olmak üzere tarım ürünlerinde ciddi zararlar meydana geldi. Meteorolojinin don uyarısına karşı üreticiler birtakım önlemler almaya çalıştı ancak yeterli olmadı. Ağaçtaki çiçekler dona teslim oldu. Yaşanan felaket sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Isparta Valiliği yaşanan don olayı sonrası açıklama yayımladı. Açıklamada, "11-12 Nisan 2025 tarihlerinde, ülkemizin birçok ilinde olduğu gibi ilimiz genelinde de etkili olan ve valiliğimizce öncesinde gerekli uyarıları yapılan don olayı tarımsal alanlarda ciddi zarara sebebiyet vermiştir. Meydana gelen zararın tespiti amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli bir şekilde sahada başlatılan hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup, en kısa zamanda tamamlanarak bakanlığa sunulacaktır. Saha çalışmalarının tamamlanmasından sonra üreticilerimizin mağduriyetinin en aza indirilmesine yönelik alınacak tedbirler, Tarım ve Orman Bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Afetten etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        ITSO BAŞKANI AFETİN YAŞANDIĞI BÖLGELERE GİTTİ

        Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik de zarar oluşan bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, çeşitli tarım işletmelerini ziyaret ederek üreticilerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Metin Çelik, yaşanan don olayının tarım sektörü üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirtti. Çelik, "Zirai don başta elma, gül, kiraz ve kayısı olmak üzere çok sayıda üründe ciddi zararlara neden olmuş, çiftçilerimizin emek ve yatırımları büyük ölçüde zarar görmüştür" dedi.

        MİLLETVEKİLİ ZABUN, BAKAN YUMAKLI İLE GÖRÜŞTÜ

        AK Parti Milletvekili Osman Zabun da yaşanan don felaketinin ardından Isparta üreticisine destek noktasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya talepleri aktardığını açıkladı. Milletvekili Zabun, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sahadaki durumu ve çiftçilerimizin taleplerini doğrudan kendisine iletme imkanı bulduk. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ortaya çıkacak tablo doğrultusunda çiftçilerimize yönelik sağlanacak destek ve katkılar kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.

        'KAYIPLARIMIZ MAALESEF ÇOK BÜYÜK'

        Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ise "Maalesef tarihimizin en büyük zirai don olayını yaşadık. Kayıplarımız hem tarım şehri Isparta'mızda hem de Türkiye genelinde maalesef çok büyük. Kayseri'de sıcaklıkların eksi 20'lere, Niğde bölgesinde eksi 15'lere, Karaman bölgesinde eksi 12'lere ve ilimizde de eksi 8'lere kadar düştüğü bir hava durumu yaşadık. Elmadaki kaybımız yaklaşık 700 bin ton civarında. Kirazda 40 bin ton, yükselen değerimiz kayısıda 70 bin ton kayıp söz konusu. Gülde henüz net olmamakla beraber ilk tespitlerimize göre yüzde 30 civarında kayıp öngörüyoruz. Rakamsal olarak baktığımızda ise ilimizin kaybı yaklaşık 18- 20 milyar TL gibi görünüyor. Bu durum bizleri derinden üzüyor; çiftçilerimizin ve emekçilerimizin bu yılki emekleri maalesef boşa çıktı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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