Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da orman yangını (4)

        20HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜIsparta Valiliği, Sütçüler ilçesi Aşağıyaylabel köyü yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:28 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da orman yangını (4)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        20HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Isparta Valiliği, Sütçüler ilçesi Aşağıyaylabel köyü yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik, 20 hektarlık alanın tahrip olduğunu yangının doğal nedenlerle çıktığını bildirdi. Yapılan açıklamada; "Sütçüler ilçemizin Aşağıyaylabel köyü ormanlık alanında öğle saatlerinde yangın çıktığı bilgisi alınmasının ardından, ekiplerimizce derhal müdahale edilmiştir. Sayın Valimiz Abdullah Erin'in başkanlığında Isparta Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ivedilikle toplanarak Isparta TAMP Planı uygulamaya konulmuş ve çalışmalar koordine edilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarında; 202 personel ve 76 araçla karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edilmiştir. Saat 17.00 itibarıyla yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. İlk tespitlere göre yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangının, doğal nedenlerle çıktığı değerlendirilmektedir. Yangından etkilenmemesi amacıyla Aşağıyaylabel Köyüne bağlı Yaka ve Ayanaç mezralarında ikamet eden 50 vatandaşımız tedbiren geçici olarak tahliye edilmiştir. Yerleşim yerlerinde herhangi bir mal kaybı yaşanmamıştır. Yangının söndürülmesinde canla başla çalışan tüm görevlilerimize ve destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mevsim itibarıyla yüksek yangın riski taşıyan bölgemizde, vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlara azami dikkat göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.

        Nurettin ARKAN/ ISPARTA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Isparta'daki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 2 - Isparta'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Isparta'da orman yangını kontrol altına alındı (3)
        Isparta'da orman yangını kontrol altına alındı (3)
        Isparta'da orman yangını (2)
        Isparta'da orman yangını (2)
        Isparta'da orman yangını
        Isparta'da orman yangını
        GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor