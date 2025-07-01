Isparta'da orman yangını (4)

20HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Isparta Valiliği, Sütçüler ilçesi Aşağıyaylabel köyü yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik, 20 hektarlık alanın tahrip olduğunu yangının doğal nedenlerle çıktığını bildirdi. Yapılan açıklamada; "Sütçüler ilçemizin Aşağıyaylabel köyü ormanlık alanında öğle saatlerinde yangın çıktığı bilgisi alınmasının ardından, ekiplerimizce derhal müdahale edilmiştir. Sayın Valimiz Abdullah Erin'in başkanlığında Isparta Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ivedilikle toplanarak Isparta TAMP Planı uygulamaya konulmuş ve çalışmalar koordine edilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarında; 202 personel ve 76 araçla karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edilmiştir. Saat 17.00 itibarıyla yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. İlk tespitlere göre yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangının, doğal nedenlerle çıktığı değerlendirilmektedir. Yangından etkilenmemesi amacıyla Aşağıyaylabel Köyüne bağlı Yaka ve Ayanaç mezralarında ikamet eden 50 vatandaşımız tedbiren geçici olarak tahliye edilmiştir. Yerleşim yerlerinde herhangi bir mal kaybı yaşanmamıştır. Yangının söndürülmesinde canla başla çalışan tüm görevlilerimize ve destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mevsim itibarıyla yüksek yangın riski taşıyan bölgemizde, vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlara azami dikkat göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.