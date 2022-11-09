Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Yaren Bayram'ın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları teslim edildi.



Işıkkent Mahallesi'ndeki Mavi Kent Camisi'ne getirilen Bayram'ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlığa defnedildi.

Cenaze töreninde Bayram'ın yakınları ile sınıf arkadaşları gözyaşı döktü.

Isparta'nın Gönen ilçesinde dün E.N.K'nin kullandığı otomobil, Isparta-Gönen kara yolunda ağaca çarpmıştı. Kazada, hastaneye kaldırılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Yaren Bayram hayatını kaybetmiş, otomobilde bulunan üç öğrenci de ağır yaralanmıştı.

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