Isparta'da karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybeden Şerife İlhan'ın cenazesi Gelendost'a gönderildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 9 yaşındaki torunuyla birlikte yaşamını yitiren Şerife İlhan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Gelendost ilçesinde gönderildi.
Isparta Şehir Hastanesi'nden alınan İlhan'ın cenazesi, Davraz Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından İlhan'ın cenazesi defnedilmek üzere Gelendost ilçesi Afşar köyüne gönderildi.
İlhan'ın torunu Ecrin Ünlü'nün cenazesinin ise Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
- Olay
Dün akşam Davraz Mahallesi'nde Şerife İlhan (65) ile torunu Ecrin Ünlü'den (9) haber alamayan akrabaları kapıyı kırarak eve girmiş, anneanne ile torununun yerde hareketsiz yattığını gören akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Sağlık ekipleri, İlhan ve Ünlü'nün sobadan sızan gazdan yaşamını yitirdiğini belirlemişti. İlhan'ın torunu Ünlü'nün Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatili nedeniyle anneannesini ziyarete geldiği öğrenilmişti.